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У Мукачеві серед вакцинованих розіграють Renault Duster, самокати, велосипеди та телевізори

На призи виділять 1,2 млн. гривень.

У Мукачеві серед вакцинованих розіграють Renault Duster, самокати, велосипеди та телевізори
Фото: КМДА

Міська рада Мукачева на Закарпатті вирішила провести акцію з популяризації вакцинації від коронавірусної недуги. На призи виділять 1,2 млн гривень.

Згідно з повідомленням пресслужби міськради, депутати схвалили програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19.

"Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя». Призовий фонд акції - автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів", - сказано в повідомленні.

Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, МОЗ домовилося з Uklon’ом про знижки для вакцинованих. Акція триватиме до 31 жовтня цього року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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