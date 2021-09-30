МОЗ утилізує 34 тис. доз вакцини Pfizer, - Ляшко

"Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим".

Міністерство охорони здоров’я збирається утилізувати 34 тисячі доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer через неправильне зберігання препарату.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає Радіо Свобода.

За словами Ляшка, міністерство отримало інформацію, що при транспортуванні препарату був порушений температурний режим. Він пояснив, що препарат зберігався на складі, оскільки у відомства не було доказів порушення умов транспортування.

"Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим", - зауважив Ляшко.

Голова МОЗ розповів, що наразі триває судовий процес між постачальником та логістом щодо цієї партії вакцини.

Нагадаємо, наразі для вакцинування від коронавірусної хвороби в Україні використовують три вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Згідно з даними МОЗ, зберігання нерозведеного препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech має відбуватися за температури від +2°C до +8°C протягом місяця.

У середині вересня Київська школа економіка попередила про те, що через недостатні темпи щеплення в Україні може зіпсуватися велика кількість вакцини AstraZeneca. Проте у МОЗ запевнили, що встигають використати препарат до закінчення терміну придатності.

Станом на ранок 30 вересня перше щеплення від коронавірусу отримали понад 7 млн українців. Повністю імунізовані в Україні понад 5,6 млн осіб.