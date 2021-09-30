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Європейська авіакомпанія заплатить Україні 150 тис. гривень боргу за польоти над Чорним морем

Господарський суд Київської області задовольнив позовну заяву прокуратури АР Крим та м.Севастополя.

Європейська авіакомпанія заплатить Україні 150 тис. гривень боргу за польоти над Чорним морем
Фото: EPA/UPG

Господарський суд Київської області зобов’язав латвійську авіакомпанії "PRIMERA AIR NORDIC" сплатити Україні близько 150 тис. грн аеронавігаційних послуг за польоти над Чорним морем.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м.Севастополя.

"Господарський суд Київської області задовольнив позовну заяву прокуратури АР Крим та м.Севастополя до авіакомпанії "PRIMERA AIR NORDIC" про стягнення заборгованості за надані їй аеронавігаційні послуги в повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, на загальну суму близько 150 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в квітні цього року авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів сплатила Україні штраф у розмірі 3,7 мільйона гривень за польоти поблизу окупованого Росією Криму.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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