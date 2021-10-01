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Північна Корея провела друге за тиждень випробування нової ракети

Академія оборонних наук стверджує, що ракета має технології подвійного управління. 

Випробування ракети КНДР, 30 вересня 2021
Фото: Rodong
Випробування ракети КНДР, 30 вересня 2021
Північна Корея заявила про запуск нової зенітної ракети, що стало черговим випробуванням зброї на тлі глухого кута в перемовинах із США щодо денуклеаризації.

Це свідчить про те, що КНДР продовжує розробляти усе більш досконалу зброю і підвищує ставки для зусиль, спрямованих на відмовову від ядерних і ракетних програм в обмін на послаблення санкцій США, пише Reuters

Корейський розробник нової зброї – Академія оборонних наук – каже, що випробування було спрямовано на підтвердження практичної функціональності пускової установки ракети, радару, комплексної бойової машини управління та бойових характеристик. Це вже друге випробування зброї КНДР за тиждень, адже у вівторок випробували новітню гіперзвукову ракету. 

Академія оборонних наук стверджує, що випробувана вчора ракета має технології подвійного управління та подвійний імпульсний літальний дивгун. Військові Південної Кореї у відповідь зазначили, що для підтвердження звіту про характеристики потрібен докладний аналіз. 

Останніми тижнями КНДР заявила, що її випробування зброї спрямовані на підвищення її обороноздатності, як у інших країнах, і звинуватила США та Південну Корею в "подвійних стандартах" та "ворожій політиці". Втім лідер КНДР Кім Чен Ин все ж повідомив, що готовий у жовтні відновити гарячі телефонні лінії зв'язку з Південною Кореєю. Поки що в КНДР на дзвінки Південної Кореї не відповідають. 

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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