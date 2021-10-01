У столиці Білорусі Мінську спалили автомобіль голови Комітету судових експертиз Олексія Волкова.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Зазначається, що ця організація "вивантажує дані з телефонів затриманих, а також за відбитками пальців шукає тих, хто розвішує протестну символіку".

До цього Волков "працював у Слідчому комітеті, де вів "політичні" справи, в тому числі "справу Тихановського" (блогера Сергія Тихановського, чоловіка лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, - ред.), через що потрапив до санкційного списку Євросоюзу".

Раніше у Мінську чоловік застрелив одного із силовиків, які прийшли до нього з обшуком. Силовики вбили чоловіка вогнем у відповідь.