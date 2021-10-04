Британську армію мобілізували для доставки бензину на АЗС через брак водіїв

На кожній п'ятій заправці у Лондоні немає пального.

У Великобританії залучили армію для перевезення бензину на автозаправні станції. Таким чином країна намагається вирішити паливну кризу, спровоковану гострою нестачею водіїв бензовозів.

Як повідомляє Reuters, у понеділок, 4 жовтня, на нафтобазах BP з'явилися солдати у військовій формі, яких мобілізували для перевезення бензину.

У Великобританії уже тривалий час спостерігається ажіотажний попит на пальне. Він виник на фоні повідомлень про брак водіїв цистерн, які розвозять пальне по АЗС. При цьому влада запевняє, що на нафтопереробних заводах бензину предостатньо.

Внаслідок кризи на багатьох заправних станціях закінчилися запаси, а на інших АЗС виникли величезні черги.

За даними Асоціації роздрібних торговців бензином, що близько 22% заправних станцій в Лондоні все ще залишаються без пального, а виконавчий директор асоціації Гордон Балмер сказав, що для відновлення нормального рівня запасів може знадобитися від тижня до 10 днів.

"Ситуація покращується з кожним днем. Ми дуже сподіваємося, що проблема вирішиться сама собою, оскільки попит повертається до більш нормальних рівнів", - заявив з цього приводу канцлер скарбниці Великобританії Ріші Сунак.

Британські чиновники неодноразово заявляли, що дефіцит водіїв є загальноєвропейською проблемою і не пов'язаний з виходом країни з Євросоюзу. Водночас у інших країнах Європи такої кризи не спостерігається.