У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев
"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

Британську армію мобілізували для доставки бензину на АЗС через брак водіїв

На кожній п'ятій заправці у Лондоні немає пального.

Британську армію мобілізували для доставки бензину на АЗС через брак водіїв
Фото: EPA/UPG

У Великобританії залучили армію для перевезення бензину на автозаправні станції. Таким чином країна намагається вирішити паливну кризу, спровоковану гострою нестачею водіїв бензовозів.

Як повідомляє Reuters, у понеділок, 4 жовтня, на нафтобазах BP з'явилися солдати у військовій формі, яких мобілізували для перевезення бензину.

У Великобританії уже тривалий час спостерігається ажіотажний попит на пальне. Він виник на фоні повідомлень про брак водіїв цистерн, які розвозять пальне по АЗС. При цьому влада запевняє, що на нафтопереробних заводах бензину предостатньо.

Внаслідок кризи на багатьох заправних станціях закінчилися запаси, а на інших АЗС виникли величезні черги.

За даними Асоціації роздрібних торговців бензином, що близько 22% заправних станцій в Лондоні все ще залишаються без пального, а виконавчий директор асоціації Гордон Балмер сказав, що для відновлення нормального рівня запасів може знадобитися від тижня до 10 днів.

"Ситуація покращується з кожним днем. Ми дуже сподіваємося, що проблема вирішиться сама собою, оскільки попит повертається до більш нормальних рівнів", - заявив з цього приводу канцлер скарбниці Великобританії Ріші Сунак.

Британські чиновники неодноразово заявляли, що дефіцит водіїв є загальноєвропейською проблемою і не пов'язаний з виходом країни з Євросоюзу. Водночас у інших країнах Європи такої кризи не спостерігається.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також