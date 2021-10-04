КНДР і Південна Корея відновили канали зв'язку після двомісячної перерви

Корейська Народно-Демократична Республіка і Південна Корея у понеділок, 4 жовтня, відновили канали зв'язку після двомісячної перерви.

Як повідомляє Yonhap, представники КНДР вперше за 55 днів відповіли на телефонний дзвінок з Півдня. У зв'язку з цим в уряді Південної Кореї висловили сподівання й на швидке відновлення міжкорейських переговорів.

Обидві сторони домовилися здійснювати регулярні телефонні дзвінки двічі на день: о дев'ятій ранку та п'ятій вечора.

Міністерство оборони Південної Кореї має надію, що відновлення роботи телефонних ліній послабить військову напругу у відносинах з КНДР.

Нагадаємо, що Північна Корея вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон, створений у 2018 році для поліпшення відносин.

Через рік, у липні 2021 року, робота міжкорейських ліній зв'язку була відновлена на фоні домовленостей між Кім Чен Ином та Мун Чже Іном про покращення стосунків. Але вже через два тижні північнокорейці перестали відповідати на дзвінки, пише агентство. Цьому передувала різка заявка сестри Кіма Кім Йо Чжон щодо спільних військових навчань між Південною Кореєю та США.

У вересні 2021 року КНДР та Південна Корея здійснили кілька ракетних запусків кожна.