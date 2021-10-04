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Румунський мільярдер Дан Петреску загинув у авіакатастрофі в Італії

На борту, крім сім'ї Петреску, були ще п'ять осіб. Усі загинули.

Румунський мільярдер Дан Петреску загинув у авіакатастрофі в Італії
Фото: twitter.com/radchickyo

Пілотом невеликого приватного літака, який 3 жовтня врізався в порожню будівлю у передмісті Мілана, був 68-річний румунський бізнесмен і мільярдер Дан Петреску.

Як пише BBC News, у результаті авіакатастрофи він загинув разом зі своїми дружиною і сином.

На борту, крім сім'ї Петреску, були ще п'ять чоловік. За даними італійських ЗМІ, всі вони загинули.

Фото: twitter.com

Після падіння літака загорілися офісний блок і кілька припаркованих автомобілів. Постраждалих на землі немає.

Про причини авіакатастрофи наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в березі внаслідок падіння вертольота на Алясці загинув засновник і власник компанії PPF Group мільярдер Петр Келлнер, який був найбагатшою людиною Чехії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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