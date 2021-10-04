Пілотом невеликого приватного літака, який 3 жовтня врізався в порожню будівлю у передмісті Мілана, був 68-річний румунський бізнесмен і мільярдер Дан Петреску.
Як пише BBC News, у результаті авіакатастрофи він загинув разом зі своїми дружиною і сином.
На борту, крім сім'ї Петреску, були ще п'ять чоловік. За даними італійських ЗМІ, всі вони загинули.
Після падіння літака загорілися офісний блок і кілька припаркованих автомобілів. Постраждалих на землі немає.
Про причини авіакатастрофи наразі не повідомляється.
#BREAKING A Pilatus RS-12 plane crashed on a residential building in Milan, Italy. 6 dead#BreakingNews #Italy #Milan #UK #France #Germany #EU pic.twitter.com/BWVrH4aqKt— International Leaks (@Internl_Leaks) October 3, 2021
Нагадаємо, в березі внаслідок падіння вертольота на Алясці загинув засновник і власник компанії PPF Group мільярдер Петр Келлнер, який був найбагатшою людиною Чехії.