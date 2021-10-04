Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба

Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Я міністр, який найменше в Україні зустрічається з послами "Великої сімки", хоча це мої безпосередні підопічні. Я вважаю, що взагалі іноземні посли в Україні користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах. І це теж те, що потрібно змінювати. Це наша внутрішня проблема, тому що ми самі собі її створили", - розповів Кулеба.

Міністр пояснив, що іноді українські посли не можуть потрапити до його візаві, міністрів в інших країнах світу, тому що є 33 рівні, з якими їх змушують переговорити до цього.

"Почнімо нарешті себе поважати. Це жодним чином не впливає на моє особисте ставлення до іноземних послів тут, вони всі чудові люди, і посли G7 дуже хороші у нас зараз, я вдячний їм за те, що вони дійсно хочуть допомагати Україні. Але якісь базові правила взаємної поваги повинні в стосунках бути", - наголосив очільник українського МЗС.

"Ми маємо їм бути вдячні за підтримку, ми повинні поважати їх, але треба припинити постійно грати другим номером щодо партнерів", - додав Кулеба.

Міністр підкреслив, що хоче, щоб Україну поважали.

"Те, що мені зараз нав'язують ярлик, що я хочу всіх з усіма пересварити, - це просто елемент внутрішньополітичної боротьби. Але я хочу тільки одного - щоб Україну поважали, ставилися до неї, як до рівної, щоб Україною захоплювалися, тому що вона не боїться бути першою", - додав він.