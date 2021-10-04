Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки

За словами Олександра Корнієнка, депутатів, які публічно підтримали спікера Дмитра Разумкова та не поставили підписи за його відставку, поки виключати не будуть.

Фракція "Слуга народу" розглядає єдину кандидатуру на виключення з фракції – Людмилу Буймістер. Депутатів, які публічно підтримали спікера Дмитра Разумкова та не поставили підписи за його відставку, поки виключати не будуть.

Про це на брифінгу заяви голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

"Знаєте, ставиться так завжди питання: нібито у людей почнуться страшні муки (тих нардепів «Слуги народу», які не підписалися за відставку спікера Дмитра Разумкова. – Ред.). Нічого ні з ким не буде. Думаю, що ми це обговоримо всередині фракції. Як фракція до цього поставиться. Як поставиться партія… Зібрано 175 підписів на підписному листі. Він видається на 175, тому ми більше ставили. Але є неформальний список… Там ще близько 15 підписів. Загалом близько 190. Я так бачив", – заявив він.

Щодо публічних заяв нардепів зі "Слуги народу" на підтримку Разумкова, то Корнієнко додав:

"Якщо депутати готові сказати, що вони йдуть своїм шляхом. Є якась інша ідеологічна конструкція, на що ми бачимо натяки з боку нашого колишнього голови партії, то чесно було б визначатися та йти своїм шляхом. Виключати ми їх поки не збираємося. Виключати їх не будемо. Наразі у нас є одна кандидатура на виключення. Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, голосувала червоною кнопкою. Ця кнопка є червоною лінією для нас. Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву. Виключення її з фракції, як і її самостійний вихід, не викличе складання мандату. Але я думаю, що це питання маємо ставити на порядок денний".

Водночас нардепка Людмила Буймістер ще в Трускавці повідомила LB, що домовилася с президентом "про особисту зустріч". За її словами, для обговорення питання її позиції щодо закону по олігархах та перебування у фракції.

"Така зустріч може відбутися потягом тижня", – говорила вона.

Як раніше стало відомо, не підтримали розгляд відставки спікера депутати: Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Неллі Яковлєва, Сергій Бабак.