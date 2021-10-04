Корнієнко про можливість позбавлення Разумкова мандату: "Треба перевірити"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме Дмитра Разумкова до свого складу після відкликання з посади голови Верховної Ради. За його словами, партія також може розглянути можливість позбавлення Разумкова мандату.

Про це Корнієнко сказав під час брифінгу в понеділок, відповідаючи на питання, чи пустять Разумкова назад до фракції.

"Після того всього, що ми чуємо на свою адресу за останні два тижні, я б на місці колег точно не голосував "за". Як мінімум, порівняння з [диктаторськими законами] 16 січня - це сумнівно звучить, особливо від людини, яка послідовно не голосує на РНБО за якісь питання проти проросійський агентів", - сказав він.

Разумков був першим номером виборчого списку "Слуги народу" у 2019 році, але до фракції входив менше доби. У серпні 2019 року його обрали головою Верховної Ради, який за посадою не може входити до складу будь-якої фракції, тому Разумков одразу вийшов зі "Слуги народу".

"Чи є це підставою для зняття мандата з'їздом? Треба перевірити. В будь-якому разі рішення буде приймати з'їзд, а не Корнієнко особисто", - сказав Корнієнко з цього приводу.

Він додав, що, можливо, знадобиться роз'яснення Центральної виборчої комісії, але до того часу Разумков зможе попрацювати позафракційним депутатом.

"Позафракційні депутати мають широкий спектр прав на засіданнях. Вони можуть обговорювати тимчасові слідчі комісії, записуватися на виступи, записуватися в пункт "Різне" по п'ятницях, записуватися на годину запитань до уряду, можуть брифінг брати раз на два тижні - це широкий інструментарій", - пожартував Корнієнко.

"Дмитро Олександрович зможе показати себе, взяти участь у дискусіях, комітет обрати. У нас багато квот в комітетах для позафракційних, є, здається, квота в спортивному. Можна знайти собі десь місце", - сказав він.

Нагадаємо, що Разумков раніше заявив, що не збирається повертатися до фракції "Слуга народу" і не вважає, що його можуть позбавити через це мандату.

За статею 81 Конституції Укаїни повноваження народного депутата можуть бути достроково припинення у випадку "невходження народного депутата України, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї політичної парті або виходу народного депутата України із складу такої фракції".