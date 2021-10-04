Влада має не заморозити, а знизити тарифи, – Тимошенко

Сьогодні у країні є можливість не лише не підвищувати, а й взагалі знизити для населення ціни на газ, собівартість якого становить одну гривню. Для цього потрібно прийняти законопроєкт №4680 про направлення на потреби людей газу вітчизняного видобутку. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

«Я не розумію, чому парламент мовчить, чому зараз йдеться про те, що ціни не підвищуються, в той час, як у вісім разів дорожче за собівартість продають газ. Хіба це норма? Це означає, що у НАК «Нафтогазі» цю корупцію треба покрити?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що «Батьківщина» ініціювала разом з усіма фракціями, крім «Слуги народу», створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції в НАК «Нафтогазі».

«Треба говорити не про те, що тарифи на газ і тепло не підвищуються, а те, що вони знижуються. Собівартість становить одну гривню, а людям продають по вісім без транспортування. Дитячим садочкам, школам, лікарням продають у 13 разів дорожче. Хіба це нормально? Корупція просто захлинула країну», – зауважила голова «Батьківщини».

Юлія Тимошенко закликала включити до порядку денного постанову про створення ТСК, а також ухвалити законопроєкт «Батьківщини» №4680, яким повертається порядок, коли український газ віддається українцям за українською ціною.

«Зараз треба людей рятувати та економіку, яка дає таку інфляцію, таке зростання цін, що люди скоро не зможуть за хліб платити. Тому припиніть махінації й займіться справою!» – наголосила лідер «Батьківщини».