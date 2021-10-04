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Український консул відвідала Саакашвілі в грузинському СІЗО

Його стан - задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.

Український консул відвідала Саакашвілі в грузинському СІЗО
Фото: interpressnews.ge

Український консул сьогодні відвідала Михайла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він розповів, що стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.

"МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Зараз він перебуває у в'язниці в місті Руставі. У Грузії Саакашвілі проходить за декількома кримінальними провадженнями. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та оголосив голодування.

Він написав листа з в’язниці, в якому прокоментував результати місцевих виборів і заявив, що дні провладної партії добігають кінця.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і є громадянином України.

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який в Україні очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі зможе повернутися в Україну лише після того, як повністю відбуде ув’язнення.

Зауважимо, що на місцевих виборах у Грузії, які відбулися минулої суботи, впевнено перемагає провладна партія "Грузинська мрія".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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