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МОЗ: 97% госпіталізованих із ковідом у вересні – невакциновані

Від коронавірусу зроблено понад 14 млн щеплень.

МОЗ: 97% госпіталізованих із ковідом у вересні – невакциновані
Фото: КМДА

В Україні станом на четвер, 14 жовтня в Україні від коронавірусу зроблено понад 14 мільйонів щеплень.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За середу, 13 жовтня від коронавірусу було вакциновано 164 387 людей : одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані – 78 465 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення.

У відомстві додають, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіло 2 597 275 осіб, одужала 2 311 991 особа, зафіксовано 59 935 летальних випадків і проведено 13 442 985 ПЛР-тестувань.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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