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Ляшко: "Для досягнення результату від карантину, його потрібно дотримуватися"

З порушниками вестимуть "роз’яснювальну роботу", а також передбачена адміністративна відповідальність.

Ляшко: "Для досягнення результату від карантину, його потрібно дотримуватися"
Фото: Lb.ua

В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть спеціально створені мобільні бригади.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму", - зазначив голова МОЗ.

Він додав, що для досягнення результату від карантинних обмежень, їх потрібно дотримуватися.

"Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", – наголосив міністр.

Ляшко додав, що з порушниками вестимуть "роз’яснювальну роботу", а також передбачена адміністративна відповідальність.

Раніше у МОЗ повідомляли, що часу переведення України на "жовтий" рівень епіднебезпеки складено 1 137 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 12 436 постанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. А з  понеділка, 18 жовтня “червоними” стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Раніше Ляшко заявив, що  Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Рада національної безпеки і оборони України прогнозує, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на період з 20 жовтня до 5 листопада.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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