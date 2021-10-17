На Афоні добу шукали двох заблукалих паломників з України

До пошуку українців залучали поліцію, рятувальників і ченців.

У Греції ввечері 16 жовтня знайшли двох українських паломників, які прибули на Афон і відбилися від групи. Їх виявили біля скита, що належить монастирю Велика Лавра.

Після доби пошуків їх знайшли, повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

За даними поліції, коли українців знайшли, вони були виснаженими, але неушкодженими. Їх доправили до румунського монастиря неподалік для надання першої допомоги.

Двоє українців збилися з дороги через густий туман, дощ та темряву. Коли решта паломників зауважила їхнє зникнення, то звернулася до поліції.

У пошуковій операції брали участь 14 поліцейських, 8 рятувальників, а також монахи, які добре орієнтуються на місцевості.

Нагадаємо, на початку жовтня двоє закарпатців хотіли на джипі заїхати на вершину, але авто перекинулося. Чоловіки отримали травми.