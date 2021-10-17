У санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб
У санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
РНБО затвердила перший в історії держави план оборони України
РНБО затвердила перший в історії держави план оборони України
Зеленському показали перше "нове село" в Луганській області
Зеленському показали перше "нове село" в Луганській області
У Києві п’яний водій збив двох пішоходів: один помер, постарждав сценарист Суспільного
У Києві п’яний водій збив двох пішоходів: один помер, постарждав сценарист Суспільного
СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто
СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто
Викрадення 19-річної дівчини у Львові: повідомили деталі розслідування
Викрадення 19-річної дівчини у Львові: повідомили деталі розслідування
У метро Харкова машиніст поїзда побився із нетверезим пасажиром - дебоширом
У метро Харкова машиніст поїзда побився із нетверезим пасажиром - дебоширом
ГоловнаСвіт

На Афоні добу шукали двох заблукалих паломників з України

До пошуку українців залучали поліцію, рятувальників і ченців.

На Афоні добу шукали двох заблукалих паломників з України
Фото: pravlife.org

У Греції ввечері 16 жовтня знайшли двох українських паломників, які прибули на Афон і відбилися від групи. Їх виявили біля скита, що належить монастирю Велика Лавра.

Після доби пошуків їх знайшли, повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

За даними поліції, коли українців знайшли, вони були виснаженими, але неушкодженими. Їх доправили до румунського монастиря неподалік для надання першої допомоги.

Двоє українців збилися з дороги через густий туман, дощ та темряву. Коли решта паломників зауважила їхнє зникнення, то звернулася до поліції.

У пошуковій операції брали участь 14 поліцейських, 8 рятувальників, а також монахи, які добре орієнтуються на місцевості.

Нагадаємо, на початку жовтня двоє закарпатців хотіли на джипі заїхати на вершину, але авто перекинулося. Чоловіки отримали травми.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також