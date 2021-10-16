Урядові експерти США схвалили вакцину Johnson & Johnson для ревакцинації

"Дозау-посилювач" прищеплюють не раніше ніж за два місяці після першої дози вакцини.

Консультативна рада федерального Управління США з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) одноголосно схвалила застосування вакцини компанії Johnson & Johnson для ревакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"«Доза-посилювач» вакцини J&J схвалена для американців старших за 18 років, за умови, що її прищеплюють не раніше ніж за два місяці після першої дози вакцини", - йдеться в повідомленні.

Раніше американські ЗМІ повідомили про результати дослідження, яке вказало, що для людей щеплених однодозовою вакциною J&J ефективнішим для посилення імунітету могло би бути щеплення вакцинами-посилювачами виробництва Pfizer, Moderna, а не повторне щеплення вакциною J&J.

Зазначається, що дослідження було опубліковано не у рецензованому науковому виданні.

Коментуючи результати дослідження, доктор Джон Бейгель з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США застеріг щодо його інтерпретації і наголосив, що справжнім висновком є те, що усі три вакцини схвалені у США є ефективними у якості посилювачів.

Під час слухань члени консультативної ради FDA звернули увагу на більш низький рівень антитіл, які виробляються у щеплених вакциною J&J, в порівнянні з вакцинами Pfizer і Moderna. У зв'язку з цим експерти поцікавилися у представників Johnson & Johnson, чи не можна зробити вакцину двухдозовою. На даний момент достатнім вважається одне щеплення вакцини.

Один з розробників препарату, доктор Ден Баруш, представив дані дослідження, згідно з яким рівень антитіл від вакцини J&J був "істотно нижчим", ніж у мРНК-вакцин, але "імунна відповідь залишалась стійкою".

Нагадаємо, в березні Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson. Це дозволяє розповсюдження вакцини в межах глобального механізму COVAX.

14 квітня США поставили на паузу вакцинацію Johnson & Johnson через поодинокі випадки тромбозу.

На початку липня Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало однодозову вакцину J&J. Ця вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.