США та Греція оновили угоду про взаємну співпрацю у галузі оборони

Зазначена поправка дозволить американським військам в Греції проводити підготовку та операції у більшій кількості локацій.

Сполучені Штати Амкрики та Греція оновили існуючу Угоду про взаємну співпрацю у галузі оборони, що розцінюється як крок у бік зміцнення двосторонніх оборонних зв'язків.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Поправку до угоди було підписано держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіас у Вашингтоні. Стратегічний діалог США і Греції був ініційований ще у 2018 році держсекретарем Майком Помпео і його грецьким колегою.

Блінкен назвав діалог "свідченням загальної прихильності двох країн поглибленню партнерства, завдяки якому вони стануть ще більш потужною силою для забезпечення миру, процвітання і людської гідності".

Зазначена поправка дозволить американським військам в Греції проводити підготовку та операції у більшій кількості локацій. Як відзначив Блінкен у своєму Twitter, поправка гарантує, що США мають кращу здатність "просувати мир, безпеку, та процвітання у Східному Середземномор'ї".

Посольство США у Греції, коментуючи підписання дипломатами оновленої угоди, зазначило, що сторони виводять їх відносини на "новий рівень".

Дендіас наголосив, що поправка захищає інтереси Греції і робить можливим співробітництво, що виходить за рамки оборонних питань.

Нагадаємо, у вересні минулого року Греція заявила про посилення оборонної програми через конфлікт із Туреччиною. Напруження між країнами було спричинене геологорозвідувальною діяльністю Анкари у східному Середземномор'ї.