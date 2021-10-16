Кислиця вручив вірчі грамоти президентці Тринідад і Тобаго

Україна та Тринідад і Тобаго встановили дипломатичні відносини у 1999 році.

Посол України у Тринідад і Тобаго Сергій Кислиця вручив вірчі грамоти президентці країни Полі-Мей Вікс.

Про це йдеться на сторінці Постійного представництва України при ООН у соцмережі Facebook.

“В рамках урочистої церемонії відбулася бесіда Посла з Президентом, під час якої сторони обмінялися думками щодо перспективних напрямів розвитку двостороннього співробітництва, а також підтримки ініціатив обох країн в рамках ООН”, – зазначено у повідомленні.

Фото: facebook.com/UKRinUN

Постійний представник України в ООН наголосив, що для України, яка продовжує протидіяти російській агресії, вкрай важливою буде солідарна позиція Тринідаду і Тобаго у відновленні поваги до фундаментальних принципів поваги до суверенітету і територіальної цілісності, а також непорушності кордонів.

Під час зустрічі сторони підкреслили, що країни мають значний потенціал для поглиблення двосторонніх взаємин у торговельно-економічній сфері, сфері освіти та міжлюдських контактів, а також впровадження цифрових технологій.

Фото: facebook.com/UKRinUN

Республіка Тринідад і Тобаго – острівна держава в південній частині Карибського моря, що розташована у 130 кілометрах на південь від Гренади та в 11 кілометрах від узбережжя північно-східної Венесуели.

Тринідад і Тобаго – країна з високими доходами і одна з найбагатших економік Карибського басейну, що має потужну промислову базу, значну частку якої складає видобуток нафти та газу та хімічних речовин. Республіка відіграє одну з провідних ролей у Карибському співтоваристві (КАРІКОМ).

Україна та Тринідад і Тобаго встановили між собою дипломатичні відносини 27 вересня 1999 року.