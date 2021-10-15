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У Великобританії вбили депутата парламенту

На 69-річного Девіда Еймесса напав чоловік з ножем.

У Великобританії вбили депутата парламенту
Девід Еймесс
Фото: davidamess.co.uk

У Великобританії вбили депутата Девіда Еймесса (David Amess) з Консервативної партії.

Як повідомляє BBC, під час зустрічі з виборцями на депутата напав 25-річний чоловік з ножем, завдавши Еймессу кілька ударів.

69-річному депутату надали допомогу на місці поді, і навіть вислали йому вертоліт швидкої допомоги, але зусилля медиків були марними - депутат помер від отриманих поранень.

Інцидент стався в депутатській приймальні у церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс.

Фото: twitter.com/amessd_southend

Мотиви нападника поки що невідомі, але поліція вважає, що він діяв наодинці. Його затримали.

Нагадаємо, що це не перший випадок нападу на депутатів у Великобританії. У червні 2016 року депутатка від Лейбористської партії 41-річна Джо Кокс була вбита біля своєї приймальні в містечку Берсталл недалеко від Лідса. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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