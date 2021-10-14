У тайванському місті Гаосюн внаслідок пожежі в будинку загинули 46 людей

У тайванському портовому місті Гаосюн внаслідок пожежі в будівлі комерційного і житлового призначення загинули 46 людей, ще 41 отримали ушкодження. Про це пише Associated Press.

У 13-поверховій будівлі мешкали багато людей похилого віку та особи з інвалідністю, які не мали змоги швидко евакуюватися. Свідки повідомили, що серед ночі почули щось схоже на вибух, після чого на нижніх поверхах, де розташовані зачинені кінотеатр та ресторани, спалахнув вогонь.

Рятувальники гасили вогонь до 4 години ранку. Деякі з верхніх поверхів лишилися неушкодженими вогнем, однак через задимленням там загинули і отримали ушкодження десятки осіб.

Відомо, що будівля досить стара, через що ускладнювався доступ рятувальників до її приміщень. На кожному поверсі в минулому місяці встановили вогнегасники, але тільки по три штуки на поверх, бо мешканці не мали змоги заплатити більше.

За попередніми даними, пожежа виникла в приміщенні чайного кафе на першому поверсі. Правоохоронці не виключають підпал, пише Euronews.

Острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.