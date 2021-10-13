Американський актор Вільям Шетнер у віці 90 років злітав у космос

Політ тривав трохи більше 10 хвилин.

Багаторазовий корабель New Shepard компанії Джеффа Безоса Blue Origin здійснив другий пілотований суборбітальний політ, повідомляє "Радіо свобода".

Політ тривав трохи більше 10 хвилин. Під час польоту корабель перетнув так звану лінію Кармана - 100 км від поверхні Землі. Міжнародна авіаційна федерація вважає цю лінію кордоном космосу.

Запуск ракети був здійснений з космодрому в районі американського міста Ван Хорн (штат Техас).

Серед чотирьох пасажирів був Вільям Шетнер – виконавець ролі капітана Джеймса Т. Кірка у класичній версії культового серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek). У віці 90 років Шетнер став найстаршою людиною, яка побувала у космосі.

Перший політ New Shepard компанії Blue Origin відбувся 20 липня цього року. На борту корабля перебував засновник компанії Amazon і власник Blue Origin Джефф Безос, та ще троє космічних туристів.