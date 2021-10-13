Конгрес відклав до грудня загрозу дефолту США

Палата представників США у вівторок, 12 жовтня, підтримала законопроєкт, який підвищує ліміт державного боргу на 480 млрд доларів.

"За" проголосували 219 депутатів від Демократичної партії, "проти" - 209 республіканців, пише Reuters.

Сенат США підтримав цей законопроєкт 7 жовтня, а значить, що президент США Джо Байден може його підписати та уникнути дефолту, який орієнтовно міг статися 18 жовтня.

Рішення Конгресу знімає загрозу дефолту Сполучених Штатів, але лише тимчасово. Очікується, що державний борг уже в грудні упреться в новий ліміт 28,9 трлн доларів, і тоді знову потрібно буде ухвалювати якесь рішення. Інакше США можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом, що може потенційно дестабілізувати світові ринки.

"Ми тимчасово уникли кризи, але в грудні членам Конгресу доведеться поставити інтереси країни вище партійних та запобігти дефолту", - заявив конгресмен-демократ Річард Ніл.

Республіканці натомість наполягають, що демократи повинні взяти всю відповідальність за збільшення боргового ліміту, оскільки саме їхня партія хоче витратити трильйони доларів на збільшення соціальних програм та боротьбу зі зміною клімату.

У той же час демократи кажуть, що збільшення запозичень значною мірою пов'язане зі зменшенням податків та витратами часів президента-республіканця Дональда Трампа.