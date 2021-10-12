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Більше 30 країн світу домовились скоротити викиди метану для боротьби зі зміною клімату

Україна поки що не приєдналась до них, але розглядає таку можливість.

Більше 30 країн світу домовились скоротити викиди метану для боротьби зі зміною клімату
Фото: depositphotos/mihtiander

32 країни світу приєдналися до проекту "Глобальне метанове зобов'язання", зобов'язавшись до 2030 року скоротити викиди метану на 30%.

Про це повідомила адміністрація президента США Джо Байдена.

Проект готується до кліматичної конференції ООН, яка відбудеться в листопаді в Шотландії. Її мета - переконати країни приєднатися до загальних заходів і утримати підвищення середньорічної температури до 2100 року в межах 1,5 градусів. Це поріг, після якого різко зростає ймовірність аномальної спеки, посухи, неврожаї і колапсів екосистем, пише "Радіо Свобода".

Метан - друга за поширеністю речовина в атмосфері після вуглекислого газу, що впливає на збільшення температури. Він активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби і через танення вічної мерзлоти. У короткостроковій перспективі метан може бути навіть небезпечнішим, ніж вуглекислий газ: за двадцять років він нагріває атмосферу в 80 разів сильніше.

"Скоротити забруднення метаном - це найшвидша доступна нам можливість запобігти гострі кліматичні ризики", - заявив Фред Крупп, президент Фонду захисту навколишнього середовища.

Зобов'язання щодо скорочення викидів метану підтримали вже дев'ять з 20 великих забруднювачів. Це США і країни Європейського союзу, а також Канада, Індонезія, Пакистан, Мексика, Нігерія, Аргентина і Ірак.

Україна поки що не приєдналася до цього проєкту, але не виключає цього. 11 жовтня міністр захисту довкілля Романа Абрамовський обговорив таку можливість з представником Білого дому Річардом Дюком.

“Безумовно, Україна підтримує зменшення викидів парникових газів. І це відображено у нашому оновленому Національно визначеному внеску до Паризької угоди. Боротьба з викидами метану є надзвичайно важливою для досягнення кліматичних цілей до 2030 року та першочерговою задачею для обмеження глобального потепління на рівні нижче 2 градусів Цельсія згідно з Паризькою угодою. Ми чітко усвідомлюємо, що метан за своїм потенціалом у підвищенні глобальної температури в десятки разів вищий, ніж СО2. Вже доведено, що одна тонна метану за 20 років нагріває атмосферу у 83 рази більше, ніж одна тонна СО2. Для скорочення викидів метану Україна має впроваджувати відповідні заходи у нафтогазовому та вугільному секторах, сфері управління відходами та сільському господарстві. Переконаний, що на цьому шляху Україна має великий потенціал щодо значного, можливо, навіть, більшого, ніж пропонується зменшення викидів метану”, - заявив з цього приводу Абрамовський.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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