10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
ГоловнаСвіт

Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд

МЗС РФ не виключає "деякі подальші загострення".

Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що його переговори із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд завершились без значного прогресу.

Про це він сказав "Інтерфаксу".

"Ми обговорювали питання двостороннього характеру комплексно, досить поглиблено. У складі американської делегації, крім старшої заступниці держсекретаря з політичних питань, був представник Білого дому, це дозволяло теж вести розмову безпосередньо і цілком відверто", - сказав Рябков.

За його словами, вирішити критичні питання, пов'язані з видачею віз, відновленням чисельності дипломатичного персоналу і роботи закордонних установ в двох країнах, не вдалося.

"Я не можу сказати, що у нас було досягнуто значного прогресу. Ті сюжети - візи, умови функціонування диппредставництв, ротація дипперсоналу, в цілому нормалізація діяльності закордонних установ Росії в США і США в Росії - швидше зберігають в собі значний кризовий потенціал, і не можна виключати, що можливі на цих напрямках деякі подальші загострення. Про що ми американським колегам сказали прямо", - заявив він.

Програма візиту Нуланд в Москву, заради якого США зняли санкції з одного росіянина, передбачає ще низку зустрічей. Серед них - куратор "українського питання" в Кремлі Дмитро Козак.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також