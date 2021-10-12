Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що його переговори із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд завершились без значного прогресу.

Про це він сказав "Інтерфаксу".

"Ми обговорювали питання двостороннього характеру комплексно, досить поглиблено. У складі американської делегації, крім старшої заступниці держсекретаря з політичних питань, був представник Білого дому, це дозволяло теж вести розмову безпосередньо і цілком відверто", - сказав Рябков.

За його словами, вирішити критичні питання, пов'язані з видачею віз, відновленням чисельності дипломатичного персоналу і роботи закордонних установ в двох країнах, не вдалося.

"Я не можу сказати, що у нас було досягнуто значного прогресу. Ті сюжети - візи, умови функціонування диппредставництв, ротація дипперсоналу, в цілому нормалізація діяльності закордонних установ Росії в США і США в Росії - швидше зберігають в собі значний кризовий потенціал, і не можна виключати, що можливі на цих напрямках деякі подальші загострення. Про що ми американським колегам сказали прямо", - заявив він.

Програма візиту Нуланд в Москву, заради якого США зняли санкції з одного росіянина, передбачає ще низку зустрічей. Серед них - куратор "українського питання" в Кремлі Дмитро Козак.