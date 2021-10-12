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Індія затвердила COVID-щеплення для дітей у віці від 2 років

Інформацію про ефективність та безпеку медзасобу для дітей виробник наразі публічно не оприлюднив.

Індія затвердила COVID-щеплення для дітей у віці від 2 років
Фото: EPA/UPG

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл влади Індії на екстрене застосування її вакцини від COVID-19 Covaxin для дітей віком від 2 років. 

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Bharat Biotech розпочала випробування вакцини Covaxin серед дітей у червні після руйнівної другої хвилі пандемії.

Як заявив представник компанії у коментарі Reuters, дані за віковою групою від 2 до 18 років "були ретельно переглянуті Центральною організацією з контролю за стандартами медзасобів та експертним комітетом суб'єктів, і (вони) надали свої позитивні рекомендації".

Разом з тим інформацію про ефективність та безпеку медзасобу для дітей виробник наразі публічно не оприлюднив.

За даними індійського уряду, країна вже повністю вакцинувала близько 29% з приблизно 944 мільйонів дорослого населення, що включає введення понад 110 мільйонів доз вакцини виробника Bharat Biotech.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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