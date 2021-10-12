В Україні запровадять "знак безпеки" для готелів з повністю вакцинованим персоналом

Попередньо передбачається, що реалізація пілотного проєкту почнеться до кінця 2021 року.

Глава Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявила, що для готелів з повністю вакцинованим персоналом до кінця 2021 року буде запроваджений "Знак безпеки".

Як повідомила Олеськів агентству "Інтерфакс-Україна", Державне агентство розвитку туризму України розробило проєкт акту Кабінету Міністрів про затвердження порядку реалізації пілотного проекту "Свідоцтво безпеки об'єктів розміщення".

Цим Порядком встановлюється регламент моніторингу та оцінки об'єктів розміщення (готелів) відповідно Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у зв'язку з поширенням короновірусні хвороби (COVID-19), затвердженим Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12 травня 2020 року № 22.

"Зараз проєкт акту проходить узгодження структурними підрозділами ДАРТ. Попередньо передбачається, що реалізація пілотного проєкту почнеться до кінця 2021 року", - зауважила Олеськів.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки.