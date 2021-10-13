Україна та Швеція посилять співпрацю у сфері енергетики, екології та кібербезпеки, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у межах робочої поїздки до Швеції 13 жовтня провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

Як повідомляє пресслужба уряду, Шмигаль висловив вдячність шведській стороні за організацію Міжнародного форуму з питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом, а також за участь Швеції в інавгураційному саміті "Кримської платформи" у серпні цього року.

Також він відзначив підтримку, що надав уряд Швеції для впровадження реформи децентралізації та подякував за допомогу, що надається через Шведське Агентство з радіаційної безпеки для українських атомних електростанцій.

"Диверсифікація джерел постачання ядерного палива є одним із наших пріоритетів у контексті забезпечення енергетичної безпеки. Крім того, Україна виконала всі технічні умови для інтеграції об’єднаної енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Для нас це стане важливим кроком у напрямку енергонезалежності", - сказав Шмигаль.

Сторони також порушили питання співпраці у сфері утилізації та переробки сміття. Глава українського Уряду відзначив, що досвід і передові технології шведських компаній можуть посприяти вдосконаленню системи утилізації в Україні.

Шмигаль також підкреслив, що інвестиції та збільшення інвестиційної активності можуть стати драйвером розвитку економічних відносин між країнами.

Крім того, прем’єр підкреслив, що Україна готова далі розвивати співпрацю в галузі інформаційних технологій, зокрема в частині цифровізації та посилення кібербезпеки.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін наступного тижня відвідає Україну. Візит буде здійснений в рамках європейського турне очільника американського міністерства.