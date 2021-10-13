​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
ГоловнаПолітика

Шмигаль у Швеції взяв участь у міжнародному форумі пам’яті Голокосту

Прем'єр запевнив, що в Україні немає місця для антисемітизму.

Шмигаль у Швеції взяв участь у міжнародному форумі пам’яті Голокосту
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу взяв участь у Міжнародному форумі з питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом.

Як повідомляє пресслужба уряду, під час свого виступу він заявив, що Україна налаштована рішуче реагувати на будь-які прояви антисемітизму, ксенофобії, нетерпимості та не допускати поширення злочинів на ґрунті ненависті.

Шмигаль заявив, що трагедія Бабиного Яру, що сталась під час Другої світової війни на території України, є "вічним нагадуванням про необхідність здійснення спільних, рішучих превентивних зусиль із запобігання відродження тоталітарних ідеологій, проявів нетерпимості на етнічному ґрунті".

Прем’єр-міністр додав, що Україна стала першою країною на пострадянському просторі, яка ще в 90-ті роки минулого століття включила тему "Голокост" як обов’язкову для вивчення учнями всіх шкіл країни.

Він також заявив, що в Україні найменший показник поширеності антисемітських настроїв у Східній Європі.

Міжнародний форум з питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом зібрав представників 70 країн та організацій. Його результатом має стати підтвердження й перегляд норм Стокгольмської декларації 2000 року та прийняття нових норм, серед яких основне - боротьба з антисемітизмом та запереченням Голокосту.

Він мав відбутися ще у жовтні 2020 року, але через пандемію коронавірусу захід відклали на 2021 рік. У його роботі взяли участі президент Європейської Ради Шарль Мішель, державний секретар США Ентоні Блінкен, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також