Шмигаль у Швеції взяв участь у міжнародному форумі пам’яті Голокосту

Прем'єр запевнив, що в Україні немає місця для антисемітизму.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу взяв участь у Міжнародному форумі з питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом.

Як повідомляє пресслужба уряду, під час свого виступу він заявив, що Україна налаштована рішуче реагувати на будь-які прояви антисемітизму, ксенофобії, нетерпимості та не допускати поширення злочинів на ґрунті ненависті.

Шмигаль заявив, що трагедія Бабиного Яру, що сталась під час Другої світової війни на території України, є "вічним нагадуванням про необхідність здійснення спільних, рішучих превентивних зусиль із запобігання відродження тоталітарних ідеологій, проявів нетерпимості на етнічному ґрунті".

Прем’єр-міністр додав, що Україна стала першою країною на пострадянському просторі, яка ще в 90-ті роки минулого століття включила тему "Голокост" як обов’язкову для вивчення учнями всіх шкіл країни.

Він також заявив, що в Україні найменший показник поширеності антисемітських настроїв у Східній Європі.

Міжнародний форум з питань пам’яті Голокосту та боротьби з антисемітизмом зібрав представників 70 країн та організацій. Його результатом має стати підтвердження й перегляд норм Стокгольмської декларації 2000 року та прийняття нових норм, серед яких основне - боротьба з антисемітизмом та запереченням Голокосту.

Він мав відбутися ще у жовтні 2020 року, але через пандемію коронавірусу захід відклали на 2021 рік. У його роботі взяли участі президент Європейської Ради Шарль Мішель, державний секретар США Ентоні Блінкен, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.