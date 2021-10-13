Кулеба: я завжди готовий до зустрічі в "нормандському" форматі, а Лавров її постійно уникає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що він завжди готовий до переговорів у "нормандському" форматі, попри те що глава МЗС Росії Сергій Лавров її постійно уникає.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 13 жовтня.

"За цей рік уже декілька разів на мене виходили або німецький колега, або французький колега і запитували, чи готовий я до зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС. Щоразу я їм без зволікань казав: "Готовий!" Але щоразу ця зустріч не відбувалася через те, що міністр Лавров її усіляко уникає", - сказав Кулеба.

"Якщо дійсно результатом останньої розмови президента Франції і канцлера Німеччини з президентом Росії стане чітка вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів і він це зробить, а не знову знайде причину уникнути цієї зустрічі, я буду готовий. Чекаємо на сигнал з Москви. Поки що ніяких сигналів ми не отримали. Щойно вони там визначаться, ми будемо готові до такої зустрічі", - заявив він.

Міністр підкреслив, що Україна також хоче провести саміт за участі лідерів "нормандської четвірки". За його словами, в рамках цього саміту можна було б організувати і двосторонні переговори президента України Володимира Зеленського і російського президента Володимира Путіна.

"Але Росія зараз виглядає розгубленою і не може дати нам чітку відповідь на питання: ви зустрічаєтесь з нами чи не зустрічаєтесь", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 11 жовтня канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.