Стефанчук сподівається на консенсусне рішення в питанні підписання закону про олігархів

"Я думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював".

Голова парламенту Руслан Стефанчук вважає підписання законопроєкту про олігархів "вимогою часу". Він зазначив, що вже наступного пленарного тижня мають розблокувати підписання документу. Втім поки що незрозуміло, хто саме повинен поставити підпис під документом – він чи ексголова парламенту Дмитро Разумков.

Стефанчук відзначив, що це питання мають вирішити після розблокування підписання закону. Про це він повідомив на брифінгу 13 жовтня, трансляція якого велася УНН.

"Давайте ми спочатку відхилимо всі 12 постанов. Думаю, всі чітко чули і позицію на саміті Україна – ЄС, що вони абсолютно підтримують цей законопроєкт. Я думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював. Тому що можна чіплятись за нюанси і розказувати, що то не можна, то не можна, але зараз це вимога часу", – зазначив він.

Стефанчук додав, що подібної ситуації з підписанням законопроєкту в історії Верховної Ради ще не було, але він сподівається на консенсусне рішення.

"Це неправильно, щоб одна людина блокувала волю 280 народних депутатів України", – висловився Стефанчук.

Дмитро Разумков не стиг підписати документ до свого відкликання з посади, яке відбулось 7 жовтня.