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Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нормандського саміту

Зустріч лідерів трьох країн відбулася у відеоформаті.

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Фото: пресслужба президента

Розмова стосувалася питання досягнення миру на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки", повідомляє пресслужба голови української держави.

"Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі", - сказано в повідомленні.

Президент України поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року. Канцлер ФРН і президент Франції пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як заявляв раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак, Україна хоче провести саміт Нормандської четвірки до закінчення каденції Меркель.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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