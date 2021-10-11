ДБР попросило арештувати Медведчука з заставою мільярд гривень

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Державне бюро розслідувань попросило суд арештувати Віктора Медведчука у "вугільній" справі та визначити йому заставу в розмірі 420 345 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільярд гривень.

Відповідне клопотання опублікували у фейсбуку колеги Медведчука з фракції ОПЗЖ.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

У випадку, якщо клопотання буде підтримане, Медведчука візьмуть під варту до 19 листопада.

Зараз він знаходиться під домашнім арештом за іншим кримінальним провадженням - про видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря в окупованому Криму.

Нагадаємо, що 8 жовтня Медведчука повідомили про нову підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 ККУ). Вона стосується примушування України купувати вугілля з шахт ОРДЛО в 2014-2015 роках.

У серпні 2021 року правоохоронці завершили розслідування проти Медведчука та депутата Тараса Козака у "кримській" справі. Їх збираються судити за обвинуваченням в замаху на незаконний видобуток нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.

Слідство вважає, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока" на прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічній зоні України. Без їх допомоги Росії знадобились би роки для освоєння ділянки з перспективними запасами корисних копалин на суму понад 38 млрд грн.