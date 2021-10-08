Баканов: фігуранти "справи Медведчука" хотіли, щоб РФ тримала Україну в енергетичній залежності

"Це була організована група, яка хотіла, щоб РФ тримала Україну на гачку - в енергетичній залежності".

Голова СБУ Іван Баканов розповів про епізоди кримінальної справи, щодо яких сьогодні було оголошено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку (ОПЗЖ).

Про це очільник відомства розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Сьогодні відбулася не рядова подія. Народному депутату України вручили підозру про скоєння злочину у вигляді державної зради та сприяння терористичній організації. І питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, чи зривалися контракти на постачання південноафриканського вугілля. Тут питання в тому, з яким цинізмом найвищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових – вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - сказав Баканов.

"Це була організована група, яка хотіла, щоб РФ тримала Україну на гачку - в енергетичній залежності. Тому коли ми говоримо про суть цієї справи, про результати і те, чого ми добиваємося – то ми відстоюємо незалежність, яку здобули у 1991 році", - додав голова СБУ.

Він зазначив, що історія справи Медведчука бере початок в 2014 році.

"Так сталося, що нам пощастило і в нас була оперативна вдача. Ми отримали інформацію і почали її перевіряти. Ми вийшли на ланцюг подій, який оцінили, проаналізували і Генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга достатньо, щоб порушити кримінальну справу”, - наголосив голова СБУ.

Він додав, що в матеріалах кримінальної справи є тисячі записів. Всі вони проходили експертизи. Обвинувачення також підкріплені іншими доказами.