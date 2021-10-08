Вартість одного підробленого свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень, без внесення - 1500 гривень.

На Волині викрили чергову схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Її організатором вважають інженера-програміста однієї з місцевих лікарень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth". Бланки свідоцтв він друкував у своєму робочому кабінеті. "Клієнтів" чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

Як зазначають правоохоронці, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи - 1500 гривень.

За час існування "бізнесу" працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію.

“Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами зловмисника. Їхні дані будуть видалені із системи”, - йдеться у повідомленні.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, раніше у Івано-Франківській області викрили схему підробки та збуту міжнародних свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної хвороби. Її організатором вважають місцевого мешканця, якому повідомили підозру за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу - підробка документів.