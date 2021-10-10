Порошенко подякував всім, хто виступив проти "тітушок"

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував громадським активістам, ветеранам війни проти російської агресії, всім небайдужим, хто виступив проти проплачених владою «тітушок».

Порошенко наголосив, що команда Зеленського за 2,5 роки стала на рейки Антимайдану і намагається відволікти увагу суспільства від своїх злочинів.

«Паралелі дуже легко провести. Майдан – і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші – за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони в 2004-2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані», – нагадав Петро Порошенко.

«Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав з команди Януковича, влаштував у себе», – обурився Порошенко.

«От він віддав команду штурмувати. Навіщо він це зробив? Для того, щоб сховати власні злочини. Тому що він думає, що Україна забуде або пробачить злочини, які були вчинені. Це називається «димова завіса», – переконаний п’ятий президент.