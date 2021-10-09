ЄС та США розчаровані невиправданими затримками в обранні керівника САП

Європейський союз та США дуже розчаровані невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні у соцмережі Facebook.

“ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури –вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні”, – йдеться у повідомленні.

У посольстві закликали відновити роботу відбіркової комісії без подальших затримок.

“Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами”, – зазначили дипломати.

Нагадаємо, засідання комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у суботу, 9 жовтня не відбулося через відсутність кворуму.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, що на засідання “не з’явилися контрольовані Офісом президента України члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь”.

Шабунін вважає, що у США це буде сприйнято “як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену (державному секретарю США) особисто”. На його думку, Блінкен точно розповість про ситуацію президенту Джо Байдену, а зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках зі Сполученими Штатами.

27 вересня після двомісячної перерви відбулося засідання Конкурсної комісії, яка має обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника.

Претендентами на посади є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.