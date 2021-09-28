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Конкурс на посаду голови САП відновився після двомісячної перерви

Фіналістів двоє - детектив НАБУ і прокурор ОГП.

Конкурсна комісія, яка має обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника, відновила роботу після двомісячної перерви.

Перше з кінця липня засідання комісії відбулося у понеділок, 27 вересня.

Фото: Конкурс САП - 2021 / Youtube

За словами голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, на ньому призначили на 9 жовтня наступний етап (практичне завдання) та затвердили порядок його проходження.

"Практичне завдання - це передостанній етап конкурсу. Після нього буде ще співбесіда на професійну компетентність. За обидва етапи кандидати отримують бали, і в підсумку той, хто матиме вищу кількість балів, і стане головою САП, а інший - його заступником", - написав Шабунін в фейсбуці.

Претендентами на посади є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Нагадаємо, що 20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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