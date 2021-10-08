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"Слуга народу" шукатиме перед виборами нових фронтменів партії, - Корнієнко

Топосіб обиратимуть серед спортсменів, артистів, чиновників.

"Слуга народу" шукатиме перед виборами нових фронтменів партії, - Корнієнко
Фото: korniyenko.in.ua

Обличчям партії “Слуга народу” на наступних парламентських виборах буде група осіб з гарним рейтингом впізнаваності. Про можливі зміни в інтерв’ю LB.ua повідомив голова партії Олександр Корнієнко

За його словами, фронтменів шукатимуть з п’яти джерел. Залучатимуть, зокрема, артистів та спортсменів. 

“Це Рада, вона має відображати суспільство. …Хоча я й світська людина, але… чому в нас у парламенті немає священників?” - зазначив Корнієнко. 

За його словами, представників партії залучатимуть із “зовнішніх” джерел та “розкручуватимуть” чинних депутатів, які є хоча б мінімально медійними та мають 30% впізнаваності. 

“Є великий прошарок виконавчої влади - це третє. Наприклад, Віктор Ляшко може бути ідеальним парламентарієм через п'ять років досвіду роботи у владі. Є і Кирило Тимошенко, який міг би бути цінним, тому що він досить хороший перформер. 

Четверте - регіональне джерело - місцеві депутати. Швидше за все, це будуть голови облрад. Голови фракції в місцевих радах, як правило, мають допоміжні функції. У Миколаївській області є Аня Замазеева, яку ми були готові привезти до Києва. 

Також, по-п'яте, є глави громад дрібних і середніх, які непогано себе показують. Зрозуміло, що вони не можуть бути першими в списках. Але якщо ми згадаємо, якою буде виборча система - по 17 осіб в області, то один з них точно може бути глава розвиненою громади”, - розповів Корнієнко. 

Проте він зазначив, що концепція ще зазнаватиме змін. 

“Історія з фронтменами, насправді, для цієї виборчої системи буде коригуватися. Тому що система має на увазі вже не 5 фронтменів, як це завжди було, а 26 - по суті, на чолі кожного обласного списку потрібно поставити когось з хорошим національним рейтингом впізнаваності”, - резюмував керівник “слуг”. 

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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