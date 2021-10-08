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Голови фракцій вимагають зняти Третьякову з посади голови комітету за коментар про Полякова

Під рішенням підписалися всім фракції, крім "Слуги народу".

Голови фракцій вимагають зняти Третьякову з посади голови комітету за коментар про Полякова
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Керівники парламентських фракцій вимагають зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Якась повна моральна деградація. Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова написала в партійному чаті слуг слова радості щодо смерті колеги, мовляв, «одним ворогом менше». А потім ще сказала, що це свобода слова», – обурилася Геращенко.

«Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики», – зазначила співголова фракції «Європейська Солідарність».

Це на брифінгу підтвердив і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Співголова групи «За майбутнє» Тарас Батенко додав, що всі голови фракцій, окрім «Слуги народу», підписалися за відкликання депутатки с посади голови Комітету ВР з питань соціальної політики.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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