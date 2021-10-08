"До цього опозиція сама скаржилася, що немає можливості в порядок денний попасти".

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що кандидат від монобільшості на посаду голови парламенту Руслан Стефанчук зможе створити кращі умови для роботи опозиції в разі свого обрання.

Про це він повідомив у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Впевнений, що будуть найкращі зміни, буде краще для опозиції, ніж було до цього. До цього опозиція сама скаржилася, що немає можливості в порядок денний попасти. Точніше, їх для галочки ставили у п'ятницю кудись 270-ми, вони формально були присутні в порядку денному", – зазначив він.

На запитання, як глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде поєднувати цю посаду з посадою першого віцеспікера в разі обрання, Арахамія порадив запитати в самого Корнієнка. Водночас він запевнив, що його колега працьовитий і працює по 10-12 годин на день.

Нагадаємо, на посаду глави парламенту претендує, крім Стефанчука, нардепи "Євросолідарності" Яна Зінкевич і Олексій Гончаренко. Нового спікера обиратимуть сьогодні, оскільки вчора не встигли.