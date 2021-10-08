Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"

На зауваження колег вона заявила про наступ на "свободу слова".

Голова групи "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця повідомив, що народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше".

Про це Палиця сказав під час виступу з трибуни парламенту у зверненні до фракції "Слуги народу".

"Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова. Про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція СН, зробити висновок зі слів пані Третякової", – закликав він.

Депутати в залі почали кричати "Ганьба!". Після цього Третьякова вирішила взяти слово попри застереження головуючого на засіданні першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

"Галино Миколаївно, ви впевнені, що ви хочете репліку, да?" – звернувся до неї Стефанчук.

Третякова під час виступу заявила: "У мене два зауваження. Перше – звідки "За майбах" знає, що пишуть в чаті "Слуга народу" – це раз. А по-друге – коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі тут Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається позор це вам". Її слова урвав Стефанчук.

"Галино Миколаївно, виключіть, будь ласка, мікрофон. Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому спекуляції, а свобода слова означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас", – заявив він.

Після перерви глава фракції СН Давид Арахамія вибачився перед близькими Антона Полякова, зауважив, що про --померлих "або тільки хороше, або нічого".

Стефанчук додав, що Третьякову можуть відсторонити від роботи в комітеті.

Третьякова і раніше робила скандальні заяви, зокрема про "дітей низької якості".

Нагадаємо, звістка про смерть Антона Полякова з'явилася вранці 8 жовтня. Офіс генерального прокурора заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.