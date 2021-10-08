Корнієнко: закон про столицю буде ухвалений до Нового року

Після зміни складу президії представники монобільшості займуться ухваленням закону “Про столицю”, який передачає розділення посад мера Києва та голови КМДА. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив керівник партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

“У Віталія Володимировича така доля - побути мером з оновленим законом про Київ”, - зазначив Корнієнко.

При цьому він додав, що від законопроєкту, прийнятому у першому читанні, залишиться відсотків 30%, до бажаної редакції його доведуть правками.

“Першим був законопроєкт Безгіна-Клочко. Йому альтернативними внесли чотири проєкти. Серед них - законопроєкт Ткаченка - складний і незвичайний. Там була стаття навіть про те, як проводити вибори до Київради. Ми це все перетворили в більш-менш нормальний закон. Через 3-4 операції воно завмерло в тій формі, яку всі пам'ятають - з ратушами, виборами архітектора тощо. Ми всі неоднозначні позиції забрали і віддали Віталіку (Безгіну, - LB.ua), він правками зробив практично всю версію першого закону, який був. Головний сенс - це виконком, нагляд і повернення райрад, але після певного ряду дій, які дозволять сформувати оновлену карту Києва. У нас поки немає закону про агломерації - а межі міста і районів звідкись треба взяти. Потрібно спочатку Кабміну впродовж року за рішенням Київради затвердити межі Києва. Після цього вже можна оголошувати вибори в райради”, - розповів деталі Корнієнко.

За його словами, закон буде ухвалено до нового року.

“Віталій Володимирович хотів, щоб ми місту зміцнили самоврядування. І так ми пишемо закон, який говорить йому, що немає ніякої зловісної окремої КМДА. У нього є свій виконком, який він призначає і представляє в Київраді. Вони повинні займатися виконавчою владою. А окремо буде глава КМДА, який не буде виконавчою владою. У нього буде всього дві функції. Перша - координація взаємодії виконкому з центральними органами виконавчої влади. Наприклад, у виконкомі є департамент культури. Через те, що це місцеве самоврядування, Ткаченко (міністр культури, - LB.ua) не може надіслати листа безпосередньо з текстом, що стосуються музеїв, але може відправити головіі КМДА. Друга функція - це нагляд, «турботливий», згідно з Європейською хартією про місцеве самоврядування. При чому, «Припис» він буде писати як на проєкти, так і на прийняті рішення”, - сказав Корнієнко.

Він додав, що на прикладі Києва хочуть показати, що “префект - то не страшно”, щоб “децентралізація швидше побігла зі змінами до Конституції”.

“Кличко добре вербалізує загальні страхи і побоювання. Вони не хочуть ніякого нагляду і відповідальності. Зараз ми розповідаємо їм політично, а потім префект - на папері. Конкретно, у Віталія Владимировича ще є момент оточення, там є причини проводити обшуки. І він справедливо вважає, що це інструмент кошмарити інших так, як це було з ним. Ми бачимо це по-іншому. Та й оточення, що творить дива, а потім боїться обшуків є далеко не у кожного міського голови”, - зазначив нардеп.

Він погоджується з тим, що чесно було б впроваджувати відповідні зміни з наступних виборів, але надто сильно хочеться протестувати цю систему на Києві вже.

“Тут можна побудувати окрему модель самоврядування. Це перенесе повну відповідальність за дії управління на виконком, Київраду і мера. Можливо, вони цього і бояться. Якщо це зробити зараз, якщо розберуться з межами (міста і області, - ред), є потенціал зробити вибори в райради на половину каденції. Це для Києва буде великий прорив. Тому що в містах, де є райради, люди хоч і кажуть, що не особливо задоволені їх роботою, але відзначають, що це хоча б свідчення низової демократії”, - резюмував Корнієнко.