Залучення дітей до політичних акцій є незаконним, – Геращенко

Фракція "Європейської солдіарності" звернулася до Уповноваженої з прав дитини Дарини Герасимчук з вимогою втрутитися і відреагувати на втягування неповнолітніх в політичні акції, залучення їх до проплачених «мітингів».Зокрема, під будинком Петра Порошенка в Козині. Про це у фейсбуці написала народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко.

"ЗМІ рясніють інформацією, що вночі в соцмережах набиралися групи молоді, такса 500-700 грн, для «протесту» під будинком Порошенка. ...Для картинки вдалося зібрати кілька десятків тітушок. На жаль, серед них є неповнолітні", - розповіла представниця "ЄС".

"Ці протизаконні дії мають отримати оцінку правоохоронних органів. Треба, нарешті, назвати тих, хто збирає і проплачує всі ці "протести" дітей з закритими обличчями. Наша фракція потелефонувала пані дитячому омбудсмену з вимогою негайно виїхати в Козин, зв’язатися з батьками неповнолітніх, переконатися, чи володіють вони інформацією про участь дітей в так званих «мітингах» і чи давали на це згоду, як того вимагає законодавство. Нагадаю, залучення дітей до політичної діяльності без згоди батьків є незаконним", - резюмувала депутатка