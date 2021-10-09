Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
ГоловнаПолітика

Залучення дітей до політичних акцій є незаконним, – Геращенко

Фракція "ЄС" звернулася до дитячого омбудсмена.

Залучення дітей до політичних акцій є незаконним, – Геращенко
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

Фракція "Європейської солдіарності" звернулася до Уповноваженої з прав дитини Дарини Герасимчук з вимогою втрутитися і відреагувати на втягування неповнолітніх в політичні акції, залучення їх до проплачених «мітингів».Зокрема, під будинком Петра Порошенка в Козині. Про це у фейсбуці написала народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко.

"ЗМІ рясніють інформацією, що вночі в соцмережах набиралися групи молоді, такса 500-700 грн, для «протесту» під будинком Порошенка. ...Для картинки вдалося зібрати кілька десятків тітушок. На жаль, серед них є неповнолітні", - розповіла представниця "ЄС".

"Ці протизаконні дії мають отримати оцінку правоохоронних органів. Треба, нарешті, назвати тих, хто збирає і проплачує всі ці "протести" дітей з закритими обличчями. Наша фракція потелефонувала пані дитячому омбудсмену з вимогою негайно виїхати в Козин, зв’язатися з батьками неповнолітніх, переконатися, чи володіють вони інформацією про участь дітей в так званих «мітингах» і чи давали на це згоду, як того вимагає законодавство. Нагадаю, залучення дітей до політичної діяльності без згоди батьків є незаконним", - резюмувала депутатка

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також