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"УДАР" вимагає порушили проти Киви справу за державну зраду

РНБО, на думку представників партії, має розглянути питання щодо накладання санкцій.

"УДАР" вимагає порушили проти Киви справу за державну зраду

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що відеозвернення народного депутата України Іллі Киви, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України – державна зрада, тому партія надіслала офійійну заяву на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому «УДАРу» Артура Палатного щодо відкриття відповідного кримінального провадження. Про це повідомляє офіційний сайт "УДАРу".

"За 7 років бойових дій на сході України загальна кількість людських втрат становила 42 500 – 44 500 осіб. Понад 1,5 мільйона українців стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Відповідальність за це, а також за анексію та тимчасову окупацію територій України несе особисто Володимир Путін - головнокомандувач військ Російської Федерації. Тому відео, опубліковане на офіційному Телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви, в якому він на фоні державних прапорів України вітає Путіна з днем народження, може трактуватися виключно як державна зрада", - йдеться в заяві.

Партія «УДАР Віталія Кличка» просить правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллєю Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру.

Раніше Артур Палатний заявив, що СБУ має порушити кримінальну справу за фактом державної зради. Також він вважає, що парламент має позбавити Киву депутатського мандату, а РНБО – розглянути питання про накладання санкцій проти Киви.

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