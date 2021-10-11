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СБУ затримала росіянина з окупаційної адміністрації Криму

Громадянин РФ переїхав на півострів у 2014 році заради підвищення.

СБУ затримала росіянина з окупаційної адміністрації Криму
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України заявила про затримання громадянина Росії, який у 2014-2017 роках працював в окупаційній адміністрації Криму.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Чоловік приїхав у Крим з Росії для розбудови інфраструктурних проєктів. За переїзд йому пообіцяли підвищення по службі.

"У 2014-2017 роках функціонер працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств. Під час перебування на посадах іноземець активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств та його використанню для розбудови інфраструктури анексованого півострова. Зокрема, йдеться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ", - йдеться в повідомленні.

Імені підозрюваного в повідомленні не вказано, але СБУ повідомляє, що він регулярно брав участь у робочих нарадах на найвищому рівні - під головуванням путінського намісника Криму Сергія Аксьонова.

У вересні 2021 року громадянину РФ повідомили підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт передали до суду.

Обставини затримання росіянина не повідомляються.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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