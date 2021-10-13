Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала звинувачення в порушенні Регламенту Верховної Ради під час ухвалення закону про олігархів та звільнення спікера Дмитра Разумкова.

В ефірі "24 каналу" Верещук зазначила, що український народ очікує результатів діяльності "Слуги народу".

"Ми прийшли командою президента, за його плечима, за його прізвищем, але ми маємо брати на себе відповідальність. Народ нам сказав: "Дивіться, 73% за вас проголосували. Ми не хочемо коаліціади, спікеріади. Ми не хочемо взагалі нічого чути. Ми вас вибрали. І навіть безпрецедентно - монобільшістю". У нас є можливість не озираючись направо, наліво, не шукати політичної доцільності, ухвалювати рішення... Ми зобов'язані виконати те, для чого нас сюди поставив український народ", - сказала депутатка.

Верещук зазначила, що замість звинувачень у порушенні можна було б змінити регламент.

"Достатньо жувати соплі. Достатньо розповідати про регламент. Достатньо розповідати, що ми чогось не можемо. Знаєте, як поганому танцюристу щось завжди заважає. Регламент? Давайте поміняємо регламент. Якщо ми по 16 тисяч поправок слухаємо і 300 тільки до назви, то хто винен? Нас завтра запитає український народ. Більше того, він вже сьогодні запитує: "То що ви зробили?". Їм байдуже, яким був регламент. Їм потрібен результат", - заявила вона.

Нагалаємо, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до нього правки. У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну і вимагала усунути віцеспікера Руслана Стефанчука від ведення засідання. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука і продовжила постатейне голосування за законопроєкт.

7 жовтня Рада проголосувала за відкликання спікера Разумкова. "Слузі народу" вже звично допомогли групи "За майбутнє", "Довіра", частина "Голосу, до яких приєдналася "Батьківщина", давши 20 голосів. Разумков заявлялв, що вся ця історія його відкликання з посади відбувається з порушенням Регламенту, оскільки процедура передбачає надання депутатам звіту спікера та висновку Рахункової палати "не пізніше ніж за 2 дні" до розгляду питання в залі. Рахункова палата надіслала документи ввечері 6 жовтня, а звіт Разумкова депутати отримали лише вранці 7 жовтня – в сам день голосування.

Проте Разумков пообіцяв, що судитися буде, лише якщо його намагатимуться позбавити депутатського мандата. У "Слузі" ж наполягали, що все робили за правилами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися".