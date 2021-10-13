Київська влада надасть матеріальну допомогу майже 32 тисячам захисникам і захисниць

Із нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України родинам учасників Революції Гідності та АТО/ООС буде надано матеріальну допомогу від Київської міської влади. Виплати отримають 31 623 київські сім’ї. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Виплата матеріальної допомоги – один із багатьох заходів для підтримки ветеранів АТО, учасників Революції Гідності, їхніх родин. Цьогорічна допомога становить від 800 до 1500 гривень. Всього ж її отримають 31 623 киянина. Усі виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», – зазначила заступниця Віталія Кличка Марина Хонда.

Матеріальну допомогу в розмірі 1500 грн отримають кияни - члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в Революції Гідності з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також члени сімей осіб, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, в тому числі добровольців та інших.

По 800 -1000 грн від Київської влади виплатять киянам, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості під час участі в масових акціях протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

900 грн становить матеріальна допомога киянам, які захищали Незалежність України в АТО, в тому числі бійцям-добровольцям.