Фото: УП

У центрі Києва на вулиці Костьольна, 2В, спалахнув п'ятиповерховий будинок.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 07:36, повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Києві в Facebook.

"На місце події відразу було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі", – йдеться у повідомленні.

О 08:14 пожежу на площі 200 кв.м локалізували, мешканців будинку евакуювали. У КМДА додали, що через пожежу перекрили рух вул. Костьольна в обидва боки.

Оновлено. Рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу о 08:38. На місці працювали 10 одиниць техніки та 39 рятувальників. Причини пожежі встановлюються, жертв і постраждалих немає.

Фото: УП Пожежа на Михайлівській

Про постраждалих і причини загоряння не повідомляється.