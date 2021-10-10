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У Сумах сталася пожежа на стоянці, де було 50 автомобілів

Пошкодженння отримали 7 машин.

У Сумах сталася пожежа на стоянці, де було 50 автомобілів
Фото: promin.cv.ua

У Сумах вночі у неділю, 10 жовтня сталася пожежа на автомобільній стоянці, на якій перебувало 50 автомобілів.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Пожежа виникла на автостоянці на вул. Римського Корсакова. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 4 автомобілі.

Через сильну дію температури часткове пошкодження отримали ще 3 автомобілі.

Виникла загроза поширення полум’я на 19 інших транспортних засобів, що були припарковані поряд з епіцентром пожежі.

“Завдяки оперативній роботі рятувальників о 03:20 пожежу вдалось локалізувати та не дозволити полум’ю охопити ще 19 автівок. О 03:50 пожежу ліквідували”, – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у вересні вогонь знищив п’ять автомобілів на парковці житлового комплексу в селі Крюківщина Бучанського району Київської області.

У 2019 році на стоянці автотранспортного підприємства під Києвом згоріло 10 маршрутних автобусів "Богдан".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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